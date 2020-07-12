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Мишустин поздравил МГТУ "Станкин" с 90-летием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников Московского государственного технологического... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:23
россия
мгту "станкин"
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353
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россия, мгту "станкин", михаил мишустин, общество

Мишустин поздравил МГТУ "Станкин" с 90-летием

12:23 12.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников Московского государственного технологического университета "Станкин" с 90-летием учебного заведения, отметив, что сегодня это один из ведущих технических вузов России, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Сегодня МГТУ – это один из ведущих технических вузов страны, признанный центр инноваций и современного инженерного образования. В стенах "Станкина" студенты получают качественные знания и профессиональные навыки, имеют возможность учиться у известных профессоров, заниматься научной деятельностью, осваивать проектное планирование, цифровое производство, участвовать в творческих конструкторских коллективах", - сказал Мишустин.
Московский станкоинструментальный институт (ныне - Московский государственный технологический университет Станкин).
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Он также отметил, что университет всегда открыт для новых идей и проектов. В пример он привел коворкинг-центр "Точка кипения", где молодые ученые и студенты создают прорывные разработки в сфере цифровой трансформации машиностроения, развития промышленного интернета вещей и киберфизических производственных систем.
Премьер РФ добавил, что за девять десятилетий вуз подготовил десятки тысяч высокопрофессиональных специалистов. "И в том, что в "Станкине" создано по-настоящему уникальное интеллектуальное пространство, приветствуется творческий поиск, умение генерировать интересные идеи и инициативы, я убедился во время учебы", - подчеркнул премьер.
Он также выразил благодарность университету за прекрасные студенческие годы, мудрых наставников и надёжных друзей.
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РоссияМГТУ "Станкин"Михаил МишустинОбщество
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