https://ria.ru/20200712/1574232801.html
Мишустин поздравил МГТУ "Станкин" с 90-летием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников Московского государственного технологического... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:23
2020-07-12T12:23
россия
мгту "станкин"
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, мгту "станкин", михаил мишустин, общество
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поздравил преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников Московского государственного технологического университета "Станкин" с 90-летием учебного заведения, отметив, что сегодня это один из ведущих технических вузов России, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Сегодня МГТУ – это один из ведущих технических вузов страны, признанный центр инноваций и современного инженерного образования. В стенах "Станкина" студенты получают качественные знания и профессиональные навыки, имеют возможность учиться у известных профессоров, заниматься научной деятельностью, осваивать проектное планирование, цифровое производство, участвовать в творческих конструкторских коллективах", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что университет всегда открыт для новых идей и проектов. В пример он привел коворкинг-центр "Точка кипения", где молодые ученые и студенты создают прорывные разработки в сфере цифровой трансформации машиностроения, развития промышленного интернета вещей и киберфизических производственных систем.
Премьер РФ добавил, что за девять десятилетий вуз подготовил десятки тысяч высокопрофессиональных специалистов. "И в том, что в "Станкине" создано по-настоящему уникальное интеллектуальное пространство, приветствуется творческий поиск, умение генерировать интересные идеи и инициативы, я убедился во время учебы", - подчеркнул премьер.
Он также выразил благодарность университету за прекрасные студенческие годы, мудрых наставников и надёжных друзей.