Мишустин поздравил МГТУ "Станкин" с 90-летием

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников Московского государственного технологического университета "Станкин" с 90-летием учебного заведения, отметив, что сегодня это один из ведущих технических вузов России, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Сегодня МГТУ – это один из ведущих технических вузов страны, признанный центр инноваций и современного инженерного образования. В стенах "Станкина" студенты получают качественные знания и профессиональные навыки, имеют возможность учиться у известных профессоров, заниматься научной деятельностью, осваивать проектное планирование, цифровое производство, участвовать в творческих конструкторских коллективах", - сказал Мишустин.

Он также отметил, что университет всегда открыт для новых идей и проектов. В пример он привел коворкинг-центр "Точка кипения", где молодые ученые и студенты создают прорывные разработки в сфере цифровой трансформации машиностроения, развития промышленного интернета вещей и киберфизических производственных систем.

Премьер РФ добавил, что за девять десятилетий вуз подготовил десятки тысяч высокопрофессиональных специалистов. "И в том, что в "Станкине" создано по-настоящему уникальное интеллектуальное пространство, приветствуется творческий поиск, умение генерировать интересные идеи и инициативы, я убедился во время учебы", - подчеркнул премьер.