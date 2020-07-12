В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19

"Зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – люди, приехавшие в Севастополь из других регионов России. Проводится эпидрасследование. Еще один человек выписан после выздоровления", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 271 человек. В стационарах находятся 48 человек. Выздоровели 210 человек, 5 человек умерли. В инфекционной больнице находятся под наблюдением 138 человек, в городской больнице – 95. Под наблюдением по месту жительства – 768 человек. В режиме обсерватора работает пансионат "Изумруд".