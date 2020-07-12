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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574232670.html
В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19
Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
севастополь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, севастополь

В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19

12:17 12.07.2020
48326
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
"Зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – люди, приехавшие в Севастополь из других регионов России. Проводится эпидрасследование. Еще один человек выписан после выздоровления", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 271 человек. В стационарах находятся 48 человек. Выздоровели 210 человек, 5 человек умерли. В инфекционной больнице находятся под наблюдением 138 человек, в городской больнице – 95. Под наблюдением по месту жительства – 768 человек. В режиме обсерватора работает пансионат "Изумруд".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Севастополь
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