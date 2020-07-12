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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574232589.html
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 200 пациентов с выявленным коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 77 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:16
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

12:16 12.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Более 200 пациентов с выявленным коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 77 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 15 909 случаев заболевания, из них 286 – за последние сутки.
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"Состояние 204 госпитализированных оценивается как тяжелое, 174 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 77 - на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что 782 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 9896 человека. За последние сутки скончался один пациент, таким образом, число летальных случаев достигло 157.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьОбщество
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