https://ria.ru/20200712/1574232589.html
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 200 пациентов с выявленным коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 77 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:16
2020-07-12T12:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
свердловская область
общество
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https://ria.ru/20200711/1574205877.html
свердловская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости.
Более 200 пациентов с выявленным коронавирусом
в Свердловской области
находятся в тяжелом состоянии, 77 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 15 909 случаев заболевания, из них 286 – за последние сутки.
"Состояние 204 госпитализированных оценивается как тяжелое, 174 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 77 - на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что 782 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 9896 человека. За последние сутки скончался один пациент, таким образом, число летальных случаев достигло 157.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.