В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Более 200 пациентов с выявленным Более 200 пациентов с выявленным коронавирусом Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 77 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает в четверг оперативный штаб региона.

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 15 909 случаев заболевания, из них 286 – за последние сутки.

"Состояние 204 госпитализированных оценивается как тяжелое, 174 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 77 - на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что 782 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 9896 человека. За последние сутки скончался один пациент, таким образом, число летальных случаев достигло 157.