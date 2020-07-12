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Полиция ищет устроившего стрельбу на МКАД
Правоохранители ищут устроившего стрельбу на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:13
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Полиция ищет устроившего стрельбу на МКАД

12:13 12.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспекторы дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Инспекторы дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правоохранители ищут устроившего стрельбу на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В 10.38 поступило сообщение на службу "02" от очевидцев, что якобы пассажир легковой машины произвел выстрелы вверх из неустановленного оружия", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информации о пострадавших не поступало, сейчас полицейские ищут возможного стрелка.
Развязка МКАД-Профсоюзная
9 июля, 13:30
Освященная пробка. Над затором на МКАД повис человек в рясе
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