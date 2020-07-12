https://ria.ru/20200712/1574232550.html
Полиция ищет устроившего стрельбу на МКАД
Правоохранители ищут устроившего стрельбу на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:13
2020-07-12T12:13
мкад
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571320434_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_def25d112d859683abf63bca006c9c99.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574110076.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571320434_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_def25d112d859683abf63bca006c9c99.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571320434_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2e08e720dd20f9faddb0e3464cfda8b7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571320434_603:0:2651:2048_1400x0_80_0_0_6449822adf206917b57891296a129294.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мкад, москва, происшествия