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В Красноярском крае на грунт вылилось десять кубометров авиакеросина
Из-за разгерметизации трубы на севере Красноярского края при перекачке авиатоплива произошел разлив 10 кубометров керосина, он попал на грунт, сообщает... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:12
дудинка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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дудинка
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353
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дудинка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

В Красноярском крае на грунт вылилось десять кубометров авиакеросина

12:12 12.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 июл – РИА Новости. Из-за разгерметизации трубы на севере Красноярского края при перекачке авиатоплива произошел разлив 10 кубометров керосина, он попал на грунт, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"От оперативного дежурного ЕДДС Таймырского МР поступила информация, при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 километров от города Дудинка) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошёл разлив топлива на грунт в объёме 10 кубических метров", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, привлечено семь человек, три единицы техники. По предварительной информации трубопровод перекрыт, попадания в реку нет, дальнейшего распространения нет.
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ДудинкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
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