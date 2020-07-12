https://ria.ru/20200712/1574232525.html
В Красноярском крае на грунт вылилось десять кубометров авиакеросина
Из-за разгерметизации трубы на севере Красноярского края при перекачке авиатоплива произошел разлив 10 кубометров керосина, он попал на грунт, сообщает... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:12
2020-07-12T12:12
дудинка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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дудинка
красноярский край
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дудинка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия