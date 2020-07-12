https://ria.ru/20200712/1574232298.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Калининградской области достигло 43
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области за последние сутки увеличилось до 43, скончался 70-летний мужчина, у... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:06
2020-07-12T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
калининград
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, калининград
КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости.
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области
за последние сутки увеличилось до 43, скончался 70-летний мужчина, у которого была диагностирована тяжелая пневмония, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 10 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 43. Умер мужчина в возрасте 70 лет с тяжёлой пневмонией на фоне хронического сердечно-сосудистого и гастроэнтерологического заболеваний", - рассказали в штабе.
По данным оперштаба, восемь заболевших выявлены при обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у одного диагностирована тяжёлая форма пневмонии. Среди заболевших годовалый ребёнок, который с семьей приехал в Калининград
на отдых. Малыша госпитализировали вместе с мамой, его отец теперь будет находиться на изоляции под медицинским наблюдением.
У двоих калининградцев коронавирус выявили по результатам лабораторных обследований по инициативе работодателя при возвращении сотрудника из отпуска и при оформлении на плановую госпитализацию в стационар.
Всего на 12 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 101,7 тысячи человек. Выявлено 2615 случаев заражения, из них 1809 человек выздоровели, скончались 43 человека. Под медицинским наблюдением находятся 499 человек, в том числе 38 в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.