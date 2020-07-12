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Число умерших пациентов с COVID-19 в Калининградской области достигло 43
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области за последние сутки увеличилось до 43, скончался 70-летний мужчина, у... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, калининград

Число умерших пациентов с COVID-19 в Калининградской области достигло 43

12:06 12.07.2020
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© Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
© Пресс-служба Балтийского флота
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КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Калининградской области за последние сутки увеличилось до 43, скончался 70-летний мужчина, у которого была диагностирована тяжелая пневмония, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 10 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 43. Умер мужчина в возрасте 70 лет с тяжёлой пневмонией на фоне хронического сердечно-сосудистого и гастроэнтерологического заболеваний", - рассказали в штабе.
По данным оперштаба, восемь заболевших выявлены при обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у одного диагностирована тяжёлая форма пневмонии. Среди заболевших годовалый ребёнок, который с семьей приехал в Калининград на отдых. Малыша госпитализировали вместе с мамой, его отец теперь будет находиться на изоляции под медицинским наблюдением.
У двоих калининградцев коронавирус выявили по результатам лабораторных обследований по инициативе работодателя при возвращении сотрудника из отпуска и при оформлении на плановую госпитализацию в стационар.
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Всего на 12 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 101,7 тысячи человек. Выявлено 2615 случаев заражения, из них 1809 человек выздоровели, скончались 43 человека. Под медицинским наблюдением находятся 499 человек, в том числе 38 в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьКалининград
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