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Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал позицию Генпрокуратуры
Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич не согласился с выводами Генпрокуратуры о гибели туристов. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:54
группа дятлова
перевал дятлова
генеральная прокуратура рф
происшествия
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доболтаешься и за тобой придут))
146
Ну ещё бы, иначе накой этот фонд теперь нужен? А так можно и дальше на теме паразиторовать, инопланетян и ядерные ракеты с осьминогами придумывать.
117
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перевал дятлова
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155035/56/1550355629_0:117:1082:726_1400x0_80_0_0_9104cc1adbd70da3cd25058c813b0653.jpg
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РИА Новости
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60
группа дятлова, перевал дятлова, генеральная прокуратура рф, происшествия

Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал позицию Генпрокуратуры

12:05 12.07.2020 (обновлено: 12:54 12.07.2020)
18110
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassГруппа Дятлова. 1 февраля 1959
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
Группа Дятлова. 1 февраля 1959. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич не согласился с выводами Генпрокуратуры о гибели туристов.
Прокуроры на основании документов 1959 года и различных экспериментов установили, что они умерли от холода и полученных при сходе лавины травм. Кунцевич заявил РИА Новости, что у него есть "много нареканий и претензий" по поводу результатов расследования.
Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега
Вчера, 11:39
Умер свидетель, который первым нашел палатку погибшей группы Дятлова
"По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время", — поделился своим мнением Кунцевич.
По его словам, фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели туристов. Кунцевич считает, что их должны провести специалисты Следственного комитета, поскольку они могут допрашивать свидетелей и родственников в рамках проверки либо возбуждения уголовного дела.
Фонд готовит ответ на расследование Генпрокуратуры.
"На одной-двух страницах будет наша жалоба. Это же резонансное, международное, огромное дело. Все хотят знать, все интересуются", — сказал Кунцевич.
Ранее замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков объявил, что причиной гибели туристов на Северном Урале является сход снежной лавины. Согласно выводам расследования, члены группы Дятлова не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее, и замерзли. Эту версию в прокуратуре считают окончательной.
К рассмотрению происшествия, которое случилось в 1959 году, прокуроры вернулись из-за общественного резонанса. Курьянов сообщил, что изначально отрабатывались 75 версий, которые при проведении проверки разбили на девять групп. Рассматривались техногенные причины гибели туристов — ядерный взрыв и испытание ракетной техники. По итогам проверки каждой из этих категорий, включая исследования на местности и измерение возможного радиационного заражения, Генпрокуратура отвергла все версии, кроме варианта со сходом лавины.
Группа Дятлова
Вчера, 09:51
Альпинист оценил выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова
2426114811202
Обсудить 88
Группа ДятловаПеревал ДятловаГенеральная прокуратура РФПроисшествия
Популярные комментарии
доболтаешься и за тобой придут))
12 июля, 12:18
ДКДмитрий Комков
655711220
Ну ещё бы, иначе накой этот фонд теперь нужен? А так можно и дальше на теме паразиторовать, инопланетян и ядерные ракеты с осьминогами придумывать.
12 июля, 12:13
Александр Мирный
91700118
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