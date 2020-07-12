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Москвичей предупредили об арктическом вторжении
Жителей столичного региона ожидает новое вторжение холодного воздуха из Арктики, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T12:58
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Москвичей предупредили об арктическом вторжении

12:03 12.07.2020 (обновлено: 12:58 12.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Жителей столичного региона ожидает новое вторжение холодного воздуха из Арктики, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, среда может стать самым холодным днем на следующей неделе. По сравнению с выходными столбик термометра опустится на десять градусов. Днем температура составит плюс 16-21 градус, а ночью — плюс девять — 14.
Кроме того, из-за холодного фронта в среду и четверг в Москве ожидается облачная и дождливая погода.
С пятницы температура вновь начнет повышаться, однако москвичам не стоит ждать скорого возвращения 30-градусной жары, заключила синоптик.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
6 июля, 03:11
Вильфанд объяснил, почему летом много опасных погодных явлений
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