Ирак попросил Германию помочь в исключении из "черного списка" ЕС

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн попросил своего германского коллегу Хайко Мааса помочь в исключении Ирака из составленного ЕС списка стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в заявлении иракского МИД.
Как отмечается в заявлении, главы МИД Ирака и Германии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд тем, включая двусторонние отношения.
"Министр иностранных дел Фуад Хусейн призвал своего германского коллегу оказать поддержку в исключении Ирака из списка государств с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма", - сообщается в заявлении министерства.
Ирак был в октябре 2016 года включен в список третьих стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма. Законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обязывает ЕС определять третьи страны, в которых наблюдаются недостатки в режимах борьбы с этими явлениями, что представляет значительную угрозу для финансовой системы Евросоюза. Цель составления списков – это защита финансовой системы ЕС от рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих из третьих стран.