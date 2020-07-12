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Ирак попросил Германию помочь в исключении из "черного списка" ЕС
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн попросил своего германского коллегу Хайко Мааса помочь в исключении Ирака из составленного ЕС списка стран со слабыми... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:57
фуад хусейн
хайко маас
евросоюз
германия
ирак
в мире
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фуад хусейн, хайко маас, евросоюз, германия, ирак, в мире

Ирак попросил Германию помочь в исключении из "черного списка" ЕС

11:57 12.07.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн попросил своего германского коллегу Хайко Мааса помочь в исключении Ирака из составленного ЕС списка стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в заявлении иракского МИД.
Как отмечается в заявлении, главы МИД Ирака и Германии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд тем, включая двусторонние отношения.
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"Министр иностранных дел Фуад Хусейн призвал своего германского коллегу оказать поддержку в исключении Ирака из списка государств с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма", - сообщается в заявлении министерства.
Ирак был в октябре 2016 года включен в список третьих стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма. Законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обязывает ЕС определять третьи страны, в которых наблюдаются недостатки в режимах борьбы с этими явлениями, что представляет значительную угрозу для финансовой системы Евросоюза. Цель составления списков – это защита финансовой системы ЕС от рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих из третьих стран.
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Фуад ХусейнХайко МаасЕвросоюзГерманияИракВ мире
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