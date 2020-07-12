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Более 20 жителей тундры эвакуировали со стойбищ из-за коронавируса
Более 20 жителей тундры в Ямало-Ненецком автономном округе пришлось эвакуировать со стойбищ в обсерватор для изоляции из-за контактов с заразившимся COVID-19,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:56
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямал

Более 20 жителей тундры эвакуировали со стойбищ из-за коронавируса

11:56 12.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на тундру
Вид на тундру
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Вид на тундру. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июл - РИА Новости. Более 20 жителей тундры в Ямало-Ненецком автономном округе пришлось эвакуировать со стойбищ в обсерватор для изоляции из-за контактов с заразившимся COVID-19, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
Информацию о том, что коронавирус добрался до ямальской тундры, Бучкова озвучила в пятницу. Она уточняла, что завез инфекцию тундровик, выехавший в поселок Яр-Сале к родственникам, в семье которых затем был подтвержден коронавирус. Бучкова подчеркивала, что специалистам известны все, с кем мужчина контактировал в тундре, при этом подтвержденный положительный тест на COVID-19 к тому моменту имелся только у одного контактного.
"В течение двух дней рейсами санавиации были эвакуированы тундровики из двух стойбищ, имевшие контакт с зараженным. Всего в обсерватор для обязательной изоляции и под наблюдение медиков доставлены 24 человека", - приводит окружной оперштаб слова Бучковой.
Она отметила, что, согласно предварительной оценке, все контактные находятся в удовлетворительном состоянии, а проведенные ранее исследования на коронавирус у них отрицательные. Планируется, что они пробудут в обсерваторе 14 дней.
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До пятницы оперштаб ЯНАО не сообщал о коронавирусе среди жителей ямальской тундры, инфекция подтверждалась либо в населенных пунктах региона, либо у вахтовиков, трудящихся в автономном округе. На Ямале зарегистрировано около 8 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 3 тысячи человек, скончались 56. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 20 июля включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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