Более 20 жителей тундры эвакуировали со стойбищ из-за коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июл - РИА Новости. Более 20 жителей тундры в Ямало-Ненецком автономном округе пришлось эвакуировать со стойбищ в обсерватор для изоляции из-за контактов с заразившимся COVID-19, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.

Информацию о том, что коронавирус добрался до ямальской тундры, Бучкова озвучила в пятницу. Она уточняла, что завез инфекцию тундровик, выехавший в поселок Яр-Сале к родственникам, в семье которых затем был подтвержден коронавирус. Бучкова подчеркивала, что специалистам известны все, с кем мужчина контактировал в тундре, при этом подтвержденный положительный тест на COVID-19 к тому моменту имелся только у одного контактного.

"В течение двух дней рейсами санавиации были эвакуированы тундровики из двух стойбищ, имевшие контакт с зараженным. Всего в обсерватор для обязательной изоляции и под наблюдение медиков доставлены 24 человека", - приводит окружной оперштаб слова Бучковой.

Она отметила, что, согласно предварительной оценке, все контактные находятся в удовлетворительном состоянии, а проведенные ранее исследования на коронавирус у них отрицательные. Планируется, что они пробудут в обсерваторе 14 дней.

До пятницы оперштаб ЯНАО не сообщал о коронавирусе среди жителей ямальской тундры, инфекция подтверждалась либо в населенных пунктах региона, либо у вахтовиков, трудящихся в автономном округе. На Ямале зарегистрировано около 8 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 3 тысячи человек, скончались 56. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 20 июля включительно.