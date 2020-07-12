Из домов в подтопленном паводком селе Хабаровского края ушла вода

В Верхней Маноме Нанайского района после сильных дождей и подъема воды в реке были подтоплены 16 жилых домов, помещение дизельной станции, 5 участков дорог. В селе введен режим ЧС. Кроме того, в селе Кукан Хабаровского района разлившаяся река Урми подтопила 11 приусадебных участков и участок межпоселковой дороги Кукан – Догордон.

"К воскресенью в селе Верхняя Манома все жилые дома и помещение дизельной станции освободились от воды. Также она еще сохраняется на 16 приусадебных участках и 2 участках дорог. У села Кукан уровень на реке Урми снизился, вода ушла со всех придомовых территорий", - говорится в сообщении.