https://ria.ru/20200712/1574231886.html
Из домов в подтопленном паводком селе Хабаровского края ушла вода
Вода ушла из всех подтопленных домов и помещения дизельной электростанции в селе Верхняя Манома Хабаровского края, которое было подтоплено в среду из-за резкого РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:51
2020-07-12T11:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 12 июл – РИА Новости.
Вода ушла из всех подтопленных домов и помещения дизельной электростанции в селе Верхняя Манома Хабаровского края
, которое было подтоплено в среду из-за резкого подъема уровня реки, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС
России.
В Верхней Маноме Нанайского района после сильных дождей и подъема воды в реке были подтоплены 16 жилых домов, помещение дизельной станции, 5 участков дорог. В селе введен режим ЧС. Кроме того, в селе Кукан Хабаровского района разлившаяся река Урми подтопила 11 приусадебных участков и участок межпоселковой дороги Кукан – Догордон.
"К воскресенью в селе Верхняя Манома все жилые дома и помещение дизельной станции освободились от воды. Также она еще сохраняется на 16 приусадебных участках и 2 участках дорог. У села Кукан уровень на реке Урми снизился, вода ушла со всех придомовых территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень воды в реках продолжает падать. В селах продолжают работать спасатели, проводится мониторинг паводковой обстановки, подворовый обход, при необходимости оказывают помощь населению. Сотрудники администраций поселений оценивают нанесенный ущерб.