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Из домов в подтопленном паводком селе Хабаровского края ушла вода
Вода ушла из всех подтопленных домов и помещения дизельной электростанции в селе Верхняя Манома Хабаровского края, которое было подтоплено в среду из-за резкого РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия

Из домов в подтопленном паводком селе Хабаровского края ушла вода

11:51 12.07.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Хабаровском крае. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 июл – РИА Новости. Вода ушла из всех подтопленных домов и помещения дизельной электростанции в селе Верхняя Манома Хабаровского края, которое было подтоплено в среду из-за резкого подъема уровня реки, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС России.
В Верхней Маноме Нанайского района после сильных дождей и подъема воды в реке были подтоплены 16 жилых домов, помещение дизельной станции, 5 участков дорог. В селе введен режим ЧС. Кроме того, в селе Кукан Хабаровского района разлившаяся река Урми подтопила 11 приусадебных участков и участок межпоселковой дороги Кукан – Догордон.
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"К воскресенью в селе Верхняя Манома все жилые дома и помещение дизельной станции освободились от воды. Также она еще сохраняется на 16 приусадебных участках и 2 участках дорог. У села Кукан уровень на реке Урми снизился, вода ушла со всех придомовых территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень воды в реках продолжает падать. В селах продолжают работать спасатели, проводится мониторинг паводковой обстановки, подворовый обход, при необходимости оказывают помощь населению. Сотрудники администраций поселений оценивают нанесенный ущерб.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
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