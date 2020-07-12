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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200712/1574231834.html
Глава МИД Греции считает проблему Святой Софии мировой
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что "опасно" считать превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть проблемой греко-турецких... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:51
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
никос дендиас
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Глава МИД Греции считает проблему Святой Софии мировой

11:51 12.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкТуристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Туристы в соборе Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
АФИНЫ, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что "опасно" считать превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть проблемой греко-турецких отношений, а не мировой. В интервью телеканалу Skai Дендиас также заявил, что Евросоюз должен иметь готовый список "сильных" мер против Турции на случай нарушения ею суверенных прав Греции.
В понедельник вопрос Турции будет обсуждаться в Брюсселе на совете министров иностранных дел Евросоюза. "Там Греция попросит Европейский Союз составить список самых сильных возможных мер против Турции на случай, если Турция нарушит суверенные права Греции", - сказал Дендиас.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
11 июля, 21:38Религия и мировоззрение
Эрдоган назвал смену статуса собора Святой Софии шагом к великой Турции
"Санкции не будут касаться проблемы Святой Софии. Должна быть (по этому вопросу) инициатива ЮНЕСКО и ООН, а не только Греции", - сказал министр.
"Эрдоган делает все умышленно. Он отменяет даже традиции своей страны. Он отворачивается от международного сообщества и его правил", - сказал министр.
Он назвал проблему Айя Софии всемирной. "Опасность состоит в том, что мы считаем вопрос о Святой Софии греко-турецким, но он глобальный. Это вопрос отмены правил и неуважения к мировому сообществу", - сказал он.
Дендиас сказал, что решение по Святой Софии относится к серии провокационных действий против Греции и стран региона и не следует игнорировать тот факт, что Турция не показывает никакого духа сотрудничества в соответствии с международным правом.
Что касается защиты суверенных прав Греции и их нарушения, Дендиас сказал, что Европа должна быстро занять позицию, чтобы предотвратить их.
"Потому что если она не помешает, ей не понравится то, что произойдет. Мы сказали и Турции, что не собираемся оставаться бездействующими", - сказал Дендиас и добавил, что Греция имеет очень дееспособные вооруженные силы.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Решение сделать из Айя Софии мечеть вызвало резкую реакцию во многих странах мира.
Собор Святой Софии в Стамбуле
11 июля, 17:26
Во Всемирном совете церквей раскритиковали изменение статуса Святой Софии
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииНикос ДендиасНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОЕвросоюзГрецияЕвропаСтамбулООНВ мире
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