Глава МИД Греции считает проблему Святой Софии мировой

В понедельник вопрос Турции будет обсуждаться в Брюсселе на совете министров иностранных дел Евросоюза. "Там Греция попросит Европейский Союз составить список самых сильных возможных мер против Турции на случай, если Турция нарушит суверенные права Греции", - сказал Дендиас.

"Санкции не будут касаться проблемы Святой Софии. Должна быть (по этому вопросу) инициатива ЮНЕСКО и ООН , а не только Греции", - сказал министр.

"Эрдоган делает все умышленно. Он отменяет даже традиции своей страны. Он отворачивается от международного сообщества и его правил", - сказал министр.

Он назвал проблему Айя Софии всемирной. "Опасность состоит в том, что мы считаем вопрос о Святой Софии греко-турецким, но он глобальный. Это вопрос отмены правил и неуважения к мировому сообществу", - сказал он.

Дендиас сказал, что решение по Святой Софии относится к серии провокационных действий против Греции и стран региона и не следует игнорировать тот факт, что Турция не показывает никакого духа сотрудничества в соответствии с международным правом.

Что касается защиты суверенных прав Греции и их нарушения, Дендиас сказал, что Европа должна быстро занять позицию, чтобы предотвратить их.

"Потому что если она не помешает, ей не понравится то, что произойдет. Мы сказали и Турции, что не собираемся оставаться бездействующими", - сказал Дендиас и добавил, что Греция имеет очень дееспособные вооруженные силы.

Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО