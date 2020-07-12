Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574231716.html
Эксперт Минздрава рассказал о приросте случаев COVID-19 в ряде регионов
Снизить заболеваемость коронавирусом в России удалось благодаря предпринятым карантинным мерам, но в некоторых регионах сохраняется прирост заболеваемости,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573316602_0:40:1920:1120_1400x0_80_0_0_1062ee588fa78f6e265a396e1f842e0f.jpg
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573316602_0:40:1920:1120_1400x0_80_0_0_1062ee588fa78f6e265a396e1f842e0f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573316602_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_ffb556c5f59d7c3151218c2f59e46a41.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573316602_320:0:1600:1280_1400x0_80_0_0_4d18e190c7cbc81d0a0c80bf99328e5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Эксперт Минздрава рассказал о приросте случаев COVID-19 в ряде регионов

11:44 12.07.2020
1976
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе вокзала
Пассажиры на платформе вокзала
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Снизить заболеваемость коронавирусом в России удалось благодаря предпринятым карантинным мерам, но в некоторых регионах сохраняется прирост заболеваемости, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
"Благодаря предпринятым карантинным мерам, мерам профилактики распространения коронавируса нам удалось значительно снизить заболеваемость и обратить развитие эпидемии вспять. Но это можно назвать небольшой победой в одном сражении - война еще не закончена. Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит, что сохраняется риск распространения инфекции", - сказал Чуланов, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
Он отметил, что для закрепления положительной динамики нужно продолжать соблюдать меры профилактики, главное из которых - использование масок в общественных местах.
По словам Чуланова, любые массовые скопления людей создают идеальные условия для быстрого распространения коронавируса.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
"Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких США и Индия, является следствием несоблюдения простых мер профилактики респираторных инфекций. Ношение масок в общественных местах позволяет значительно снизить риски распространения коронавируса", - подчеркнул эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12977013
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Рекомендуем
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Якутии проверяют психоневрологический интернат из-за COVID-19
3d-модель мозга человека
Названы разрушающие мозг продукты
Лобзик, килОметр, «аффтар жжот!» Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Люди во время дождя в Москве
Москвичей предупредили об арктическом вторжении
Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан
Индийская актриса Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Немецкие ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела
Певец Стас Михайлов
Стас Михайлов промок под дождем ради рукопожатия Лукашенко
Дезинфекция рук
Кому принес выгоду коронавирус: дезинфекция стала "новой нефтью"
Врачи у постели пациента
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Вареники
Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов
Президент США Дональд Трамп
Эта страна катится в пропасть. Президент "отмазал" друга от тюрьмы
Певица Анита Цой
Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом
Папа Римский Франциск
Папа Римский прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
08:08В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
08:06В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи
08:04В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
08:01В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
Лента новостейМолния