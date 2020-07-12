Эксперт Минздрава рассказал о приросте случаев COVID-19 в ряде регионов

"Благодаря предпринятым карантинным мерам, мерам профилактики распространения коронавируса нам удалось значительно снизить заболеваемость и обратить развитие эпидемии вспять. Но это можно назвать небольшой победой в одном сражении - война еще не закончена. Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит, что сохраняется риск распространения инфекции", - сказал Чуланов, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.