https://ria.ru/20200712/1574231716.html
Эксперт Минздрава рассказал о приросте случаев COVID-19 в ряде регионов
Снизить заболеваемость коронавирусом в России удалось благодаря предпринятым карантинным мерам, но в некоторых регионах сохраняется прирост заболеваемости,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:44
2020-07-12T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Снизить заболеваемость коронавирусом в России удалось благодаря предпринятым карантинным мерам, но в некоторых регионах сохраняется прирост заболеваемости, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
"Благодаря предпринятым карантинным мерам, мерам профилактики распространения коронавируса нам удалось значительно снизить заболеваемость и обратить развитие эпидемии вспять. Но это можно назвать небольшой победой в одном сражении - война еще не закончена. Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит, что сохраняется риск распространения инфекции", - сказал Чуланов, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
Он отметил, что для закрепления положительной динамики нужно продолжать соблюдать меры профилактики, главное из которых - использование масок в общественных местах.
По словам Чуланова, любые массовые скопления людей создают идеальные условия для быстрого распространения коронавируса.
"Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких США и Индия, является следствием несоблюдения простых мер профилактики респираторных инфекций. Ношение масок в общественных местах позволяет значительно снизить риски распространения коронавируса", - подчеркнул эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.