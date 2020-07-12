https://ria.ru/20200712/1574231529.html
Число пациентов с COVID-19 в Тульской области выросло до 7,5 тысячи
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области достигло 7,5 тысячи, умерли 153, сообщает областное правительство. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:38
2020-07-12T11:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тульская область
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тульская область, общество
ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости.
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области
достигло 7,5 тысячи, умерли 153, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в регионе зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 39 человек.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Узловой и Щекинского района в возрасте 53, 72 и 87 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7500 человек, выздоровел 6151 пациент. Всего в регионе скончались 153 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.