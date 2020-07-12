Число пациентов с COVID-19 в Тульской области выросло до 7,5 тысячи

"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Узловой и Щекинского района в возрасте 53, 72 и 87 лет", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7500 человек, выздоровел 6151 пациент. Всего в регионе скончались 153 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.