Умер свидетель, который первым нашел палатку погибшей группы Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Турист Михаил Шаравин, который в 1959 году нашел палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале, скончался в возрасте 84 лет, сообщил РИА Новости руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.

"Михаил Петрович скончался 3 июля на 85-м году жизни. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель по всем понятиям", - сказал собеседник агентства, отметив, что именно Шаравин обнаружил палатку и тела первых двух погибших.

По словам Кунцевича, все показания свидетеля, связанные с поисковыми работами на перевале Дятлова, сохранились в фонде. "Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал. Он все равно остается свидетелем", - подчеркнул он.

Проверка для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова была организована Генпрокуратурой спустя 60 лет после трагедии из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут экспертизы на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС