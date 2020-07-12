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Умер свидетель, который первым нашел палатку погибшей группы Дятлова
Турист Михаил Шаравин, который в 1959 году нашел палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале, скончался в возрасте 84 лет, сообщил РИА Новости РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:39
группа дятлова
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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группа дятлова, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Умер свидетель, который первым нашел палатку погибшей группы Дятлова

11:39 12.07.2020
8774
© Фото : public domainПалатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега
Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега
© Фото : public domain
Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Турист Михаил Шаравин, который в 1959 году нашел палатку и первых погибших из группы Дятлова на Северном Урале, скончался в возрасте 84 лет, сообщил РИА Новости руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.
"Михаил Петрович скончался 3 июля на 85-м году жизни. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель по всем понятиям", - сказал собеседник агентства, отметив, что именно Шаравин обнаружил палатку и тела первых двух погибших.
По словам Кунцевича, все показания свидетеля, связанные с поисковыми работами на перевале Дятлова, сохранились в фонде. "Он грамотно выступал всегда, не лукавил, не скрывал. Он все равно остается свидетелем", - подчеркнул он.
Проверка для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова была организована Генпрокуратурой спустя 60 лет после трагедии из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут экспертизы на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.
Группа Дятлова
Вчера, 09:51
Альпинист оценил выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова
В субботу, 11 июля, замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил, что причиной гибели туристов является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт. По его словам, в ходе проверки всего было рассмотрено 75 версий произошедшего.
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Группа ДятловаГенеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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