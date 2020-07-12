Путин поздравил россиян с Днем рыбака

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли, а также всех любителей рыбной ловли, отметив, что рыбохозяйственный комплекс - одна из ключевых отраслей российской экономики, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, решении насущных социальных проблем. Здесь всегда трудились и сегодня работают настоящие профессионалы, которые искренне любят своё дело, бережно, по-хозяйски рачительно относятся к нашим бесценным природным богатствам", - сказал Путин.

Он отметил, что в последние годы комплекс уверенно развивается, строятся и модернизируются перерабатывающие и рыборазводные заводы, обновляется рыболовный флот, создаются современные рабочие места. Путин также выразил уверенность, что успешное решение столь больших и востребованных временем задач будет содействовать укреплению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли, наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией.