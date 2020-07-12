https://ria.ru/20200712/1574231398.html
Путин поздравил россиян с Днем рыбака
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли, а также всех любителей рыбной ловли, отметив, что рыбохозяйственный... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:33
2020-07-12T11:33
владимир путин
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, общество
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли, а также всех любителей рыбной ловли, отметив, что рыбохозяйственный комплекс - одна из ключевых отраслей российской экономики, телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, решении насущных социальных проблем. Здесь всегда трудились и сегодня работают настоящие профессионалы, которые искренне любят своё дело, бережно, по-хозяйски рачительно относятся к нашим бесценным природным богатствам", - сказал Путин.
Он отметил, что в последние годы комплекс уверенно развивается, строятся и модернизируются перерабатывающие и рыборазводные заводы, обновляется рыболовный флот, создаются современные рабочие места. Путин также выразил уверенность, что успешное решение столь больших и востребованных временем задач будет содействовать укреплению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли, наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией.
Президент также добавил, что практически во всех регионах России есть условия для развития туризма и создания гостеприимных условий для многочисленных любителей рыбной ловли.