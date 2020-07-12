В Якутии проверяют психоневрологический интернат из-за COVID-19

ЯКУТСК, 12 июл – РИА Новости. Оперштаб проводит проверку из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате в Алданском районе, директор учреждения временно отстранен от должности, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
"Оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики Саха (Якутия) информирует о проводимой второй день служебной проверке в ГБУ РС(Я) "Томмотский психоневрологический интернат" в связи с выявлением в интернате, несмотря на введенный с 10 апреля режим изоляции, случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Директор… временно отстранен от служебных обязанностей до окончания проверки", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время в интернате работает бригада врачей для оказания медицинской и практической помощи. "Установлен и изолирован круг контактных лиц. Принимаются все необходимые меры", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, в воскресенье число зарегистрированных случаев COVID-19 в Якутии составило 4799, из них 3792 - в Якутске. За сутки выявлено 42 новых заболевших. Всего с начала пандемии обработано 255 097 тестов на коронавирусную инфекцию.
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