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В Якутии проверяют психоневрологический интернат из-за COVID-19
Оперштаб проводит проверку из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате в Алданском районе, директор учреждения временно отстранен от должности,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:24
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
алданский район
якутск
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республика саха (якутия)
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), алданский район, якутск

В Якутии проверяют психоневрологический интернат из-за COVID-19

11:24 12.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЯКУТСК, 12 июл – РИА Новости. Оперштаб проводит проверку из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате в Алданском районе, директор учреждения временно отстранен от должности, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
"Оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики Саха (Якутия) информирует о проводимой второй день служебной проверке в ГБУ РС(Я) "Томмотский психоневрологический интернат" в связи с выявлением в интернате, несмотря на введенный с 10 апреля режим изоляции, случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Директор… временно отстранен от служебных обязанностей до окончания проверки", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время в интернате работает бригада врачей для оказания медицинской и практической помощи. "Установлен и изолирован круг контактных лиц. Принимаются все необходимые меры", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, в воскресенье число зарегистрированных случаев COVID-19 в Якутии составило 4799, из них 3792 - в Якутске. За сутки выявлено 42 новых заболевших. Всего с начала пандемии обработано 255 097 тестов на коронавирусную инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Алданский районЯкутск
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