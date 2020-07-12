В Кабардино-Балкарии за сутки выписали 68 пациентов после COVID-19

НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Более 4,7 тысячи, или 85,3%, заболевших Более 4,7 тысячи, или 85,3%, заболевших коронавирусом Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, всего 5562 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 68 пациентов, всего выздоровевших – 4745", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в госпиталях в республике находится 809 человек, из которых 43 больных – в реанимациях.

Отмечается, что в республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.