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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574231141.html
В Кабардино-Балкарии за сутки выписали 68 пациентов после COVID-19
Более 4,7 тысячи, или 85,3%, заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:24
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В Кабардино-Балкарии за сутки выписали 68 пациентов после COVID-19

11:24 12.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Более 4,7 тысячи, или 85,3%, заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Глава КБР Казбек Коков
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"За сутки выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, всего 5562 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 68 пациентов, всего выздоровевших – 4745", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в госпиталях в республике находится 809 человек, из которых 43 больных – в реанимациях.
Отмечается, что в республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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