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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись более 40 беженцев
Более 40 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:17
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РИА Новости
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353
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война в сирии, исламское государство, ирак, сирия, иордания, в мире

В Сирию за сутки вернулись более 40 беженцев

11:17 12.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 40 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 42 беженца (в том числе: женщин – 13, детей – 22). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружен и уничтожен 41 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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