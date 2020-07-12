Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел гуманитарную акцию в населенном пункте Швихан провинции Ракка, где выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России