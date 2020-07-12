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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Россия за сутки зафиксировала одно нарушение режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб, Турция - ни одного, сообщается в информационном... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:16
война в сирии
россия
идлиб (мухафаза)
ракка (город)
турция
сирия
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россия, идлиб (мухафаза), ракка (город), турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

11:16 12.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитная самоходная установка "Шилка" на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии
Зенитная самоходная установка Шилка на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия за сутки зафиксировала одно нарушение режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел гуманитарную акцию в населенном пункте Швихан провинции Ракка, где выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииРоссияИдлиб (мухафаза)Ракка (город)ТурцияСирияВ мире
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