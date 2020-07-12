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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574230853.html
В оперативном штабе оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве
Число новых случаев COVID-19 за неделю в Москве почти на 90% меньше, чем 2 месяца назад, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1400x0_80_0_0_acfd16f9a050052624b601cba4d0694a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В оперативном штабе оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве

11:14 12.07.2020 (обновлено: 11:53 12.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 за неделю в Москве почти на 90% меньше, чем 2 месяца назад, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.
"В столице подтверждено 679 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество новых случаев за неделю на 59% меньше, чем месяц назад, и на 89% меньше, чем два месяца назад. Среднесуточный прирост новых заболевших за месяц отрицательный", - говорится в сообщении.
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
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Отмечается, что 46,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,1% – старше 80 лет. Также 2,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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