В оперативном штабе оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве

Отмечается, что 46,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,1% – старше 80 лет. Также 2,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.