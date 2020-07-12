https://ria.ru/20200712/1574230825.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области достигло 98
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до 98, выздоровели почти 3,3 тысячи, сообщает областное... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:14
2020-07-12T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
общество
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тверская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область, общество