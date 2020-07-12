Мишустин рассказал о цифровых технологиях в работе "Почты России"

Мишустин отметил, что этот профессиональный праздник отмечается сравнительно недавно, однако почтовое дело в России существует не одно столетие. Он подчеркнул, что во все времена почтовая служба сохраняла верность своим традициям и благородной миссии – отправляла письма и телеграммы, посылки и бандероли в разные точки земного шара, оставаясь самым доступным средством коммуникации.

"Сегодня в "Почте России" происходят заметные изменения. Огромное внимание уделяется использованию современных цифровых технологий, которые позволяют людям получать качественные услуги не выходя из дома. Внедряются сервисы для поддержки электронной торговли и коммерции. Значительные инвестиции направляются на расширение логистической сети и модернизацию инфраструктуры", - сказал Мишустин.

Он добавил, что принципиальным решением стало открытие Почта-банка, который оказывает финансовые услуги населению, в том числе там, где другие банки не представлены. Премьер подчеркнул, что "Почта России" выполняет важнейшую социальную функцию - доставляет пенсии и пособия в сельские районы, а удалённые и труднодоступные посёлки обеспечивает товарами первой необходимости.

Мишустин также отметил, что в "Почте России" всегда работали профессионалы своего дела, искренние и неравнодушные, которые внимательно относятся к своим обязанностям, прикладывают к выполнению ответственных задач все силы и опыт.