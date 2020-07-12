Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200712/1574230704.html
Мишустин рассказал о цифровых технологиях в работе "Почты России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников "Почты России" с профессиональным праздником, отметив, что сегодня в учреждении огромное внимание... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:05
михаил мишустин
почта россии
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565182871_0:130:1500:974_1400x0_80_0_0_c13c0b88fd352220d38f9e32f7e21206.jpg
https://ria.ru/20200711/1574206508.html
https://ria.ru/20200707/1574011602.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565182871_0:130:1500:974_1400x0_80_0_0_c13c0b88fd352220d38f9e32f7e21206.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565182871_0:0:1299:974_1400x0_80_0_0_d0f41864b1dc8b594ff853ab4e457923.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565182871_399:0:1373:974_1400x0_80_0_0_36c09f29da255852654589d77ea39a19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, почта россии, технологии, общество

Мишустин рассказал о цифровых технологиях в работе "Почты России"

11:01 12.07.2020 (обновлено: 11:05 12.07.2020)
2550
© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудники отделения "Почты России" обслуживают клиентов
Сотрудники отделения Почты России обслуживают клиентов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Сотрудники отделения "Почты России" обслуживают клиентов. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников "Почты России" с профессиональным праздником, отметив, что сегодня в учреждении огромное внимание уделяется использованию цифровых технологий, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин отметил, что этот профессиональный праздник отмечается сравнительно недавно, однако почтовое дело в России существует не одно столетие. Он подчеркнул, что во все времена почтовая служба сохраняла верность своим традициям и благородной миссии – отправляла письма и телеграммы, посылки и бандероли в разные точки земного шара, оставаясь самым доступным средством коммуникации.
Компьютеры
11 июля, 12:05
Минкомсвязь представит методику по цифровой трансформации госкомпаний
"Сегодня в "Почте России" происходят заметные изменения. Огромное внимание уделяется использованию современных цифровых технологий, которые позволяют людям получать качественные услуги не выходя из дома. Внедряются сервисы для поддержки электронной торговли и коммерции. Значительные инвестиции направляются на расширение логистической сети и модернизацию инфраструктуры", - сказал Мишустин.
Он добавил, что принципиальным решением стало открытие Почта-банка, который оказывает финансовые услуги населению, в том числе там, где другие банки не представлены. Премьер подчеркнул, что "Почта России" выполняет важнейшую социальную функцию - доставляет пенсии и пособия в сельские районы, а удалённые и труднодоступные посёлки обеспечивает товарами первой необходимости.
Мишустин также отметил, что в "Почте России" всегда работали профессионалы своего дела, искренние и неравнодушные, которые внимательно относятся к своим обязанностям, прикладывают к выполнению ответственных задач все силы и опыт.
"Дорогие друзья! Несмотря на то что мы живём в век цифровых технологий, почтовые отправления никогда не потеряют своей актуальности. Ваша деятельность очень важна. Ведь ежедневно, доставляя миллионам людей письма, открытки, телеграммы, вы дарите каждому человеку тёплые чувства, яркие эмоции, хорошее настроение", - заключил премьер.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО Почта России Максим Акимов (справа) во время встречи
7 июля, 15:21
Глава "Почты России" попросил Путина поддержать новые проекты компании
1530125
Обсудить 0
Михаил МишустинПочта РоссииТехнологииОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Лобзик, килОметр, «аффтар жжот!» Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Китайский пожарный
СМИ: при пожаре на заводе в Китае пострадали два человека
Работы по заправке кондиционера в автомобиле
Названы пять главных ошибок, "убивающих" кондиционер автомобиля
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Врач скорой медицинской помощи
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области достигло 98
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В оперативном штабе оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве
Здание Центрального банка РФ
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Выдача пенсии
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Мужчина работает за ноутбуком
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
Севастополь
В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
08:08В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
08:06В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи
08:04В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
08:01В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
Лента новостейМолния