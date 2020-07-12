Мишустин рассказал о цифровых технологиях в работе "Почты России"

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников "Почты России" с профессиональным праздником, отметив, что сегодня в учреждении огромное внимание уделяется использованию цифровых технологий, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин отметил, что этот профессиональный праздник отмечается сравнительно недавно, однако почтовое дело в России существует не одно столетие. Он подчеркнул, что во все времена почтовая служба сохраняла верность своим традициям и благородной миссии – отправляла письма и телеграммы, посылки и бандероли в разные точки земного шара, оставаясь самым доступным средством коммуникации.
"Сегодня в "Почте России" происходят заметные изменения. Огромное внимание уделяется использованию современных цифровых технологий, которые позволяют людям получать качественные услуги не выходя из дома. Внедряются сервисы для поддержки электронной торговли и коммерции. Значительные инвестиции направляются на расширение логистической сети и модернизацию инфраструктуры", - сказал Мишустин.
Он добавил, что принципиальным решением стало открытие Почта-банка, который оказывает финансовые услуги населению, в том числе там, где другие банки не представлены. Премьер подчеркнул, что "Почта России" выполняет важнейшую социальную функцию - доставляет пенсии и пособия в сельские районы, а удалённые и труднодоступные посёлки обеспечивает товарами первой необходимости.
Мишустин также отметил, что в "Почте России" всегда работали профессионалы своего дела, искренние и неравнодушные, которые внимательно относятся к своим обязанностям, прикладывают к выполнению ответственных задач все силы и опыт.
"Дорогие друзья! Несмотря на то что мы живём в век цифровых технологий, почтовые отправления никогда не потеряют своей актуальности. Ваша деятельность очень важна. Ведь ежедневно, доставляя миллионам людей письма, открытки, телеграммы, вы дарите каждому человеку тёплые чувства, яркие эмоции, хорошее настроение", - заключил премьер.