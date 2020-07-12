https://ria.ru/20200712/1574230680.html
СМИ: при пожаре на заводе в Китае пострадали два человека
По меньшей мере два человека пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести в результате пожара на предприятии энергетической компании в провинции Фуцзянь... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:00
2020-07-12T11:00
фуцзянь
китай
в мире
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фуцзянь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фуцзянь, китай, в мире