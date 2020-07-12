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СМИ: при пожаре на заводе в Китае пострадали два человека
По меньшей мере два человека пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести в результате пожара на предприятии энергетической компании в провинции Фуцзянь... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:00
фуцзянь
китай
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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фуцзянь, китай, в мире

СМИ: при пожаре на заводе в Китае пострадали два человека

11:00 12.07.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoКитайский пожарный
Китайский пожарный
© AP Photo / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести в результате пожара на предприятии энергетической компании в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, передает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что инцидент произошел на заводе в городском округе Лунъянь. По словам очевидца, пожар случился во время ремонтных работ.
На место прибыли сотрудники пожарной службы, проводятся поисково-спасательные операции. Причины инцидента выясняются.
Китай
Вчера, 09:08
На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1
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