https://ria.ru/20200712/1574230592.html
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:56
2020-07-12T19:12
пенсионный фонд рф
общество
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Андрей Елагин
Премного благодарны-с, "благодетели" вы наши. Теперь мы точно по миру пойдём, попутешествуем.
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alex4410qwert
страны НАТО теперь лопнут от зависти
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете
" в Пенсионном фонде
.
В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В 2020 году стоимость пенсионного балла составляет 93 рубля, следовательно, размер максимальной прибавки составит 279 рублей.
Перерасчет также коснется получателей накопительной пенсии — размер выплат увеличится на 9,13 процента.
Кроме того, повышение в размере 7,99 процента получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком.