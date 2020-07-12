Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200712/1574230592.html
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T19:12
пенсионный фонд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9e88ca27fc89ba41ab030c7eb8e8951a.jpg
https://ria.ru/20200706/1573965575.html
Премного благодарны-с, "благодетели" вы наши. Теперь мы точно по миру пойдём, попутешествуем.
303
страны НАТО теперь лопнут от зависти
282
46
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9e88ca27fc89ba41ab030c7eb8e8951a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_bd83bfda848af57c303914574d8a462d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_640:0:2594:1954_1400x0_80_0_0_e5b6b77ce7f79845ac13dc84b9764065.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсионный фонд рф, общество

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

10:56 12.07.2020 (обновлено: 19:12 12.07.2020)
277926
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В 2020 году стоимость пенсионного балла составляет 93 рубля, следовательно, размер максимальной прибавки составит 279 рублей.
Перерасчет также коснется получателей накопительной пенсии — размер выплат увеличится на 9,13 процента.
Кроме того, повышение в размере 7,99 процента получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком.
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
6 июля, 16:46
Каждый пятый россиянин продолжает работать после выхода на пенсию
93571956107684
Обсудить 46
Пенсионный фонд РФОбщество
Популярные комментарии
Премного благодарны-с, "благодетели" вы наши. Теперь мы точно по миру пойдём, попутешествуем.
12 июля, 11:49
Андрей Елагин
2433824115
страны НАТО теперь лопнут от зависти
12 июля, 11:15
alex4410qwert
1936715115
Рекомендуем
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Севастополь
В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19
Люди во время дождя в Москве
Москвичей предупредили об арктическом вторжении
Работы по заправке кондиционера в автомобиле
Названы пять главных ошибок, "убивающих" кондиционер автомобиля
Жители Польши во время голосования на выборах президента Польши
В Госизбиркоме Польши заявили о росте числа нарушений на выборах
Будайская крепость и замковый холм, Будапешт
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Автомобиль реанимации
СМИ: невеста умерла во время свадебного банкета на юге Москвы
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Европейской части России
Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
Петров день 2020 - чего нельзя делать в праздник апостолов Петра и Павла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
08:08В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
08:06В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи
08:04В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
08:01В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
Лента новостейМолния