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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574230555.html
В России за сутки выписали 3615 пациентов после COVID-19
Число выписанных после лечения от COVID-19 в России превысило 500 тысяч, за сутки выписаны 3615 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, архангельская область, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки выписали 3615 пациентов после COVID-19

10:52 12.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента
Врач проверяет капельницу у пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Число выписанных после лечения от COVID-19 в России превысило 500 тысяч, за сутки выписаны 3615 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 615 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 501 061", - говорится в сообщении.
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Вчера, 10:46Распространение нового коронавируса
В России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом
В частности, 465 человек выписаны в Москве, 322 - в Подмосковье, 239 - в Архангельской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Архангельская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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