https://ria.ru/20200712/1574230555.html
В России за сутки выписали 3615 пациентов после COVID-19
Число выписанных после лечения от COVID-19 в России превысило 500 тысяч, за сутки выписаны 3615 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:52
2020-07-12T10:52
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общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:23:3139:1788_1400x0_80_0_0_869954ed0878bcee17f8ca5e7b2b76c7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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