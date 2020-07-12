Путин поздравил коллектив "Орленка" с юбилеем

"Дорогие друзья! Приветствую участников праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Всероссийского детского центра "Орлёнок". Юбилей легендарного "Орлёнка" – большое, значимое событие и для его коллектива, и для многих поколений "орлят", - сказал Путин.

Он отметил, что "Орлёнок" по праву славится красотой уникальной южной природы, гостеприимной атмосферой и сложившимися традициями. Президент добавил, что здесь всегда много важных и интересных дел - культурные и спортивные программы, фестивали и соревнования, экскурсии и туристические походы, встречи с приглашёнными гостями – политиками и общественными деятелями, космонавтами и олимпийскими чемпионами, артистами и музыкантами.