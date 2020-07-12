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Путин поздравил коллектив "Орленка" с юбилеем
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Всероссийского детского центра "Орлёнок", отметив, что... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:51
орленок (детский центр)
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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орленок (детский центр), владимир путин, общество

Путин поздравил коллектив "Орленка" с юбилеем

10:51 12.07.2020
406
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Всероссийского детского центра "Орлёнок", отметив, что это значимое событие для всего коллектива, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую участников праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Всероссийского детского центра "Орлёнок". Юбилей легендарного "Орлёнка" – большое, значимое событие и для его коллектива, и для многих поколений "орлят", - сказал Путин.
Он отметил, что "Орлёнок" по праву славится красотой уникальной южной природы, гостеприимной атмосферой и сложившимися традициями. Президент добавил, что здесь всегда много важных и интересных дел - культурные и спортивные программы, фестивали и соревнования, экскурсии и туристические походы, встречи с приглашёнными гостями – политиками и общественными деятелями, космонавтами и олимпийскими чемпионами, артистами и музыкантами.
Путин подчеркнул, что такой насыщенный, хорошо организованный детский отдых – результат самоотверженного труда воспитателей и вожатых "Орлёнка", педагогов и медицинских работников, а также представителей других специальностей.
Детский центр Орлёнок в Краснодарском крае
Вчера, 08:21
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711003
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Орленок (детский центр)Владимир ПутинОбщество
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