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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
Прироста случаев COVID-19 за сутки не зарегистрировано в Чукотском административном округе, наименьшие темпы - в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
москва
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чукотка
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, москва, московская область (подмосковье)

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки

10:48 12.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Прироста случаев COVID-19 за сутки не зарегистрировано в Чукотском административном округе, наименьшие темпы - в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. г. Москва, Московская область - 0,3%, 3. Республика Северная Осетия, Калининградская область - 0,4%, 4. Псковская область, Республика Дагестан - 0,5%, 5. Курская область, Рязанская область, Пензенская область, Чеченская Республика - 0,6%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаМоскваМосковская область (Подмосковье)
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