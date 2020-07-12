Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574230374.html
В России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 84 российских регионах выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4e561e1254bf8a5ee65af7f554774c33.jpg
https://ria.ru/20200712/1574227159.html
Опубликовали общую смертность за июнь, народ. Почти во всех регионах России выросла она на 50%. В Москве выросла на почти 6 тысяч, к примеру. На Северо-Востоке смертность выросла на 5-30% в июне, а в Ингешетии, Чечне, Осетии выросла на 100-200%.
32
Надоело....
30
47
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4e561e1254bf8a5ee65af7f554774c33.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_bb254f5d5826d33c1159630ae5c74859.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_779:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_871257679c66a086183d823abb03f556.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом

10:46 12.07.2020 (обновлено: 11:47 12.07.2020)
23696
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Больше всего новых инфицированных в Москве — 679, Санкт-Петербурге — 293 и Свердловской области — 286. Наименьшее количество новых случаев зафиксировано в Севастополе — четыре. Единственным регионом, где врачи не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом, остается Чукотка.
Производство вакцины
Вчера, 07:03Распространение нового коронавируса
В России завершились испытания вакцины от коронавируса
Отмечается, что в 22,5% случаев (1491) заболевание проходит бессимптомно.
Общее число новых случаев COVID-19 в России выросло за сутки до 727 162 (+0,9%).
Еще 3615 человек с подтвержденным коронавирусом выписали из больниц. Количество выздоровевших достигло 501 061.
За сутки от осложнений скончались 130 человек. За время эпидемии умерли 11 335 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1001521139676
Обсудить 47
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Опубликовали общую смертность за июнь, народ. Почти во всех регионах России выросла она на 50%. В Москве выросла на почти 6 тысяч, к примеру. На Северо-Востоке смертность выросла на 5-30% в июне, а в Ингешетии, Чечне, Осетии выросла на 100-200%.
12 июля, 10:48
АДАнтон Дарлок
11190110
Надоело....
12 июля, 10:59
Егор Панкратов
1820234
Рекомендуем
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль
Производство вакцины
В России завершились испытания вакцины от коронавируса
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
В России выявили 6635 новых случаев коронавируса
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля
Люди во время дождя в Москве
Москвичей предупредили об арктическом вторжении
Президент США Дональд Трамп
Эта страна катится в пропасть. Президент "отмазал" друга от тюрьмы
Собор Святой Софии в Стамбуле
Госсовет Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии на мечеть
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Суд арестовал Фургала по обвинению в организации убийств
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал позицию Генпрокуратуры
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
Дезинфекция рук
Кому принес выгоду коронавирус: дезинфекция стала "новой нефтью"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
08:08В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
08:06В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи
08:04В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
08:01В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
07:56Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило шесть тысяч человек
Лента новостейМолния