https://ria.ru/20200712/1574230374.html
В России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 84 российских регионах выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:46
2020-07-12T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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https://ria.ru/20200712/1574227159.html
Антон Дарлок
Опубликовали общую смертность за июнь, народ. Почти во всех регионах России выросла она на 50%. В Москве выросла на почти 6 тысяч, к примеру. На Северо-Востоке смертность выросла на 5-30% в июне, а в Ингешетии, Чечне, Осетии выросла на 100-200%.
32
Егор Панкратов
Надоело....
30
47
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество