В России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом

Больше всего новых инфицированных в Москве — 679, Санкт-Петербурге — 293 и Свердловской области — 286. Наименьшее количество новых случаев зафиксировано в Севастополе — четыре. Единственным регионом, где врачи не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом, остается Чукотка.