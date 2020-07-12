В Карабахе выявили один случай заражения коронавирусом

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. По состоянию на 11 июля сообщалось о 146 подтвержденных случаях COVID-19 и 119 выздоровевших пациентах.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 147 граждан. Выздоровели 119 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 84 жителя, проведены 2707 тестов.