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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574230308.html
В Карабахе выявили один случай заражения коронавирусом
Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 147, сообщили в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
нагорно-карабахская республика
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1400x0_80_0_0_ebe00daac2660a86c102fa9209387053.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус covid-19, воз, нагорно-карабахская республика, в мире

В Карабахе выявили один случай заражения коронавирусом

10:36 12.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 147, сообщили в воскресенье в минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. По состоянию на 11 июля сообщалось о 146 подтвержденных случаях COVID-19 и 119 выздоровевших пациентах.
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
11 июля, 14:31Распространение нового коронавируса
Президент Карабаха продлил режим ЧС из-за коронавируса до 12 августа
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 147 граждан. Выздоровели 119 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 84 жителя, проведены 2707 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
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