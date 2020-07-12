https://ria.ru/20200712/1574229956.html
Мишустин утвердил "дорожную карту" по деловому климату в сфере управления
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата в сфере корпоративного управления, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:19
2020-07-12T10:19
михаил мишустин
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата в сфере корпоративного управления, сообщает пресс-служба кабмина.
"Важнейшие положения корпоративного регулирования будут актуализированы с учётом запросов бизнес-сообщества. С этой целью председатель правительства Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления", - говорится в сообщении.
Так, в документ вошли мероприятия, направленные на совершенствование оценочной деятельности, корпоративных практик, работы специальных административных районов (САР) на островах Русский и Октябрьский, а также процедуры банкротства.
В частности, предлагается узаконить выпуск разных типов акций компаниями – резидентами САР и закрепить возможность "транзитной" смены юрисдикции. Планируется трансформировать процесс реорганизации хозяйственных обществ и выхода из ООО. Помимо этого, предусмотрено утверждение "реабилитационной" процедуры банкротства в отношении должников, чья платёжеспособность может восстановиться.
По каждому из направлений работы готовятся законопроекты. Часть нормативных актов будет утверждена к концу 2020 года.
Реализация "дорожной карты" сделает корпоративное законодательство более удобным и улучшит инвестиционный климат в России.