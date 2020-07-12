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Распространение нового коронавируса
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В Крыму за сутки выявили 16 новых случаев заболевания COVID-19
Новые 16 случаев коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за сутки при проведении более чем 1,5 тысячи тестов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму за сутки выявили 16 новых случаев заболевания COVID-19

10:17 12.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Новые 16 случаев коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за сутки при проведении более чем 1,5 тысячи тестов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 11 июля на территории республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции… Всего на текущий период в республике зарегистрирован 871 случай новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, за истекшие сутки обследовано 1506 человек. Выздоровевших за весь период – 647 человек. Умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19, по данным минздрава региона, 12 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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