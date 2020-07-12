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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло на 121
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов в Воронежской области превысило 8 тысяч, количество летальных случаев увеличилось до 83, сообщает... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область

Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло на 121

10:17 12.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов в Воронежской области превысило 8 тысяч, количество летальных случаев увеличилось до 83, сообщает правительство региона.
По данным на субботу, в области COVID-19 был подтвержден у 9159 пациентов. Выздоровели 7540. Умерли 82.
"Воронежская область, 09:58, воскресенье, 12 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 9 280. Выздоровели: 8 005. Умерли: 83", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки COVID-19 подтвержден у 121 пациента.
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По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская область
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