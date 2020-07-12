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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574229692.html
В Армении выявили 577 новых случаев заражения коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 577 и достигло 31 969, еще шесть человек скончались, сообщается... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:10
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении выявили 577 новых случаев заражения коронавирусом

10:10 12.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда ереванского метро
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
© Sputnik
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Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 577 и достигло 31 969, еще шесть человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В субботу власти республики сообщали о 31 392 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 559 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
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11 июля, 10:22
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"В Армении подтверждены 31 969 случаев коронавируса. Вылечились 19 633 пациента. Скончались 565 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 589 пациентов, проведены 134 989 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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