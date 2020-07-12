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Минкомсвязь сообщила о вывозных рейсах в Россию в воскресенье
Вывозные рейсы в РФ из Киргизии, Азербайджана, Вьетнама, США планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:08
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fdbea9cba870e4f9ca0ed90f29ca707b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, общество

Минкомсвязь сообщила о вывозных рейсах в Россию в воскресенье

10:08 12.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Киргизии, Азербайджана, Вьетнама, США планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Бишкек — Москва, Баку — Москва, Хошимин — Иркутск, Нью-Йорк — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Ростов-на-Дону.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
29 июня, 12:06Туризм
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7100318
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Общество
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