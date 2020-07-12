https://ria.ru/20200712/1574229649.html
Минкомсвязь сообщила о вывозных рейсах в Россию в воскресенье
Вывозные рейсы в РФ из Киргизии, Азербайджана, Вьетнама, США планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:08
2020-07-12T10:08
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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https://ria.ru/20200629/1573617314.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Вывозные рейсы в РФ из Киргизии
, Азербайджана
, Вьетнама
, США
планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Бишкек — Москва, Баку — Москва, Хошимин — Иркутск, Нью-Йорк — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Ростов-на-Дону.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.