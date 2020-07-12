https://ria.ru/20200712/1574229381.html
Альпинист оценил выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова
Вывод о том, что гибель туристов на перевале Дятлова в 1959 году вызвал сход лавины, является логичным объяснением случившегося, считает тренер Центральной... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:51
2020-07-12T11:31
группа дятлова
перевал дятлова
генеральная прокуратура рф
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574215978.html
Oleg Medvedev
Альпинистский тренер, хоть ты не позорься
222
Николай
Вы правы, это заговор против вас. Не верьте никому, только вы знаете правду )))))))
122
46
перевал дятлова
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Тайна перевала Дятлова. AR–реконструкция основных версий
AR-реконструкция "Тайна перевала Дятлова"
2020-07-12T09:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группа дятлова, перевал дятлова, генеральная прокуратура рф, происшествия
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вывод о том, что гибель туристов на перевале Дятлова в 1959 году вызвал сход лавины, является логичным объяснением случившегося, считает тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
Специалист также назвал "очень похожим на правду" вывод о том, что группа в условиях плохой видимости не смогла найти свою палатку.
"Можно даже пройти мимо нее на расстоянии трех-четырех метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние и они без специальной одежды", — объяснил тренер в комментарии РБК
.
Главной ошибкой туристов Киселев назвал решение заночевать на лавиноопасном склоне.
"Когда сошла лавина, им уже повезло, что они не оказались в палатке без возможности выбраться", — заключил он.
Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году. Генпрокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений родственников погибших и общественного резонанса.
Ведомство пришло к выводу, что гибель группы Дятлова вызвал сход лавины. Как сообщил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, все туристы, кроме трех человек, погибли от переохлаждения. У остальных были выявлены телесные повреждения, характерные для человека, попавшего в лавину.