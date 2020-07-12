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Альпинист оценил выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова
Вывод о том, что гибель туристов на перевале Дятлова в 1959 году вызвал сход лавины, является логичным объяснением случившегося, считает тренер Центральной... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T11:31
группа дятлова
перевал дятлова
генеральная прокуратура рф
происшествия
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Альпинистский тренер, хоть ты не позорься
222
Вы правы, это заговор против вас. Не верьте никому, только вы знаете правду )))))))
122
46
перевал дятлова
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Тайна перевала Дятлова. AR–реконструкция основных версий
AR-реконструкция "Тайна перевала Дятлова"
2020-07-12T09:51
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группа дятлова, перевал дятлова, генеральная прокуратура рф, происшествия

Альпинист оценил выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова

09:51 12.07.2020 (обновлено: 11:31 12.07.2020)
46358
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassГруппа Дятлова
Группа Дятлова
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вывод о том, что гибель туристов на перевале Дятлова в 1959 году вызвал сход лавины, является логичным объяснением случившегося, считает тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
Специалист также назвал "очень похожим на правду" вывод о том, что группа в условиях плохой видимости не смогла найти свою палатку.
"Можно даже пройти мимо нее на расстоянии трех-четырех метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние и они без специальной одежды", — объяснил тренер в комментарии РБК.
Главной ошибкой туристов Киселев назвал решение заночевать на лавиноопасном склоне.
Группа Дятлова
11 июля, 16:53
Девять версий. Прокуратура объяснила выводы о гибели группы Дятлова
"Когда сошла лавина, им уже повезло, что они не оказались в палатке без возможности выбраться", — заключил он.
Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году. Генпрокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений родственников погибших и общественного резонанса.
Ведомство пришло к выводу, что гибель группы Дятлова вызвал сход лавины. Как сообщил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, все туристы, кроме трех человек, погибли от переохлаждения. У остальных были выявлены телесные повреждения, характерные для человека, попавшего в лавину.
1599171911264
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Группа ДятловаПеревал ДятловаГенеральная прокуратура РФПроисшествия
Популярные комментарии
Альпинистский тренер, хоть ты не позорься
12 июля, 10:06
Oleg Medvedev
141411075
Вы правы, это заговор против вас. Не верьте никому, только вы знаете правду )))))))
12 июля, 10:23
ННиколай
622310036
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