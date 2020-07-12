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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 125 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 618 человек, у 125 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:47
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 125 пациентов с COVID-19

09:47 12.07.2020
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© Фото : Администрация правительства Кузбасса Машины скорой помощи
Машины скорой помощи
© Фото : Администрация правительства Кузбасса
Машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 618 человек, у 125 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
Накануне сообщалось, что в больнице лечатся 594 человека, у 123 был лабораторно подтвержден коронавирус.
"В больнице 618 человек (в том числе 20 в реанимации), из них: 194 человека с подозрением на COVID/125 случаев подтверждено лабораторно, из них: 4/4 детей, 5/5 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она добавила, что в больницу поступил 41 человек, из них семь с коронавирусом, выписаны 17 человек, из них пять после выздоровления от COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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