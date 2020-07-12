В Тель-Авиве после беспорядков на акции протеста задержали 19 человек

Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 37,4 тысячи

Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 37,4 тысячи

"Полиция задержала 19 человек в ходе беспорядков", - сказал Зингерман, отметив, что в самой демонстрации приняли участие несколько тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба полиции, несколько десятков протестующих перекрывали улицы, нападали на стражей порядка, распыляли слезоточивый газ и кидали в них бутылки. Трое полицейских получили легкие ранения.