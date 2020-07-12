https://ria.ru/20200712/1574229282.html
В Тель-Авиве после беспорядков на акции протеста задержали 19 человек
Около 20 человек задержали в ходе беспорядков, вспыхнувших после завершения акции протеста в Тель-Авиве, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:45
2020-07-12T09:45
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тель-авив, израиль, в мире