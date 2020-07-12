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В Тель-Авиве после беспорядков на акции протеста задержали 19 человек
Около 20 человек задержали в ходе беспорядков, вспыхнувших после завершения акции протеста в Тель-Авиве, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:45
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коронавирус covid-19, тель-авив, израиль, в мире

В Тель-Авиве после беспорядков на акции протеста задержали 19 человек

09:45 12.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой полиции ИзраиляСотрудники полиции на месте взрыва в Тель-Авиве, Израиль. 28 ноября 2017
Сотрудники полиции на месте взрыва в Тель-Авиве, Израиль. 28 ноября 2017
© Фото : предоставлено пресс-службой полиции Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл - РИА Новости. Около 20 человек задержали в ходе беспорядков, вспыхнувших после завершения акции протеста в Тель-Авиве, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
В субботу вечером жители Тель-Авива, преимущественно самозанятые, вышли на площадь Ицхака Рабина в знак протеста против действий властей в период пандемии коронавируса.
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"Полиция задержала 19 человек в ходе беспорядков", - сказал Зингерман, отметив, что в самой демонстрации приняли участие несколько тысяч человек.
Как сообщает пресс-служба полиции, несколько десятков протестующих перекрывали улицы, нападали на стражей порядка, распыляли слезоточивый газ и кидали в них бутылки. Трое полицейских получили легкие ранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Тель-АвивИзраильВ мире
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