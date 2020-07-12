https://ria.ru/20200712/1574229251.html
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:44
2020-07-12T09:44
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
горловка
донецк (донецкая область)
украина
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https://ria.ru/20200711/1574214932.html
1
донецкая народная республика
горловка
донецк (донецкая область)
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571905594_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a9836b878d8f7be2ea79183c89170ff5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, горловка, донецк (донецкая область), украина