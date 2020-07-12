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В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:44
ситуация в днр и лнр
сцкк
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донецк (донецкая область)
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донецкая народная республика
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донецк (донецкая область)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, горловка, донецк (донецкая область), украина

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки

09:44 12.07.2020
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© РИА Новости / Сергей АверинБоец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели по республике огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольных ДНР Донецке и Горловке повреждено шесть домов.
"Общее количество примененных... боеприпасов – 63 единицы", - добавил представитель ведомства.
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