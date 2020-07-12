В Тамбовской области семеро детей заразились коронавирусом за сутки

Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19

ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Три мальчика и четыре девочки оказались среди 40 новых пациентов с коронавирусом в Три мальчика и четыре девочки оказались среди 40 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , число заболевших выросло до 5239, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждены 40 новых случаев COVID-19.

"Из них: 16 мужчин, 17 женщин, семь детей (мальчики 9, 10, 13 лет, девочки 5, 5, 6, 14 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 40 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5239, из них 1863 без клинических проявлений.

Выздоровели 3894 пациента, в том числе 1811 выписаны из стационара, 2086 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 28 человек.

На госпитализации в настоящий момент находятся 379 человек, из них диагноз "пневмония" у 261 человека.

На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2615 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 935.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.