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Распространение нового коронавируса
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В Тамбовской области семеро детей заразились коронавирусом за сутки
Три мальчика и четыре девочки оказались среди 40 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, число заболевших выросло до 5239, сообщила администрация... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область

В Тамбовской области семеро детей заразились коронавирусом за сутки

09:42 12.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Три мальчика и четыре девочки оказались среди 40 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, число заболевших выросло до 5239, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждены 40 новых случаев COVID-19.
"Из них: 16 мужчин, 17 женщин, семь детей (мальчики 9, 10, 13 лет, девочки 5, 5, 6, 14 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 40 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5239, из них 1863 без клинических проявлений.
Выздоровели 3894 пациента, в том числе 1811 выписаны из стационара, 2086 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 28 человек.
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На госпитализации в настоящий момент находятся 379 человек, из них диагноз "пневмония" у 261 человека.
На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2615 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 935.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская область
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