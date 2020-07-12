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В Москве в воскресенье ожидают теплую погоду с грозами
Теплая погода, местами с дождем и грозами ожидается в Москве в воскресенье, преимущественно непогода обрушится на север и запад столичного региона, сообщил РИА... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:37
михаил леус
погода
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил леус, погода, москва, общество

В Москве в воскресенье ожидают теплую погоду с грозами

09:37 12.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГроза в Москве
Гроза в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Гроза в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Теплая погода, местами с дождем и грозами ожидается в Москве в воскресенье, преимущественно непогода обрушится на север и запад столичного региона, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе далекого циклона, на западе и севере региона окажется влияние холодный атмосферный фронт. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, наиболее сильное проявление непогоды будет в северных и западных районах Московской области. Температура воздуха в столице плюс 26 - плюс 28, в Подмосковье - плюс 23 - плюс 28, на юге и востоке - до плюс 30", - рассказал Леус.
Молния над Останкинской телебашней в Москве
11 июля, 08:00Хорошие новости
Пережить грозу и не пострадать от молнии в городе и на даче — советы МЧС
По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Давление слабо падает, к вечеру барометры в Москве покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
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