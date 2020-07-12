В Москве в воскресенье ожидают теплую погоду с грозами

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Теплая погода, местами с дождем и грозами ожидается в Москве в воскресенье, преимущественно непогода обрушится на север и запад столичного региона, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе далекого циклона, на западе и севере региона окажется влияние холодный атмосферный фронт. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, наиболее сильное проявление непогоды будет в северных и западных районах Московской области. Температура воздуха в столице плюс 26 - плюс 28, в Подмосковье - плюс 23 - плюс 28, на юге и востоке - до плюс 30", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Давление слабо падает, к вечеру барометры в Москве покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.