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В Луганской области продолжают тушить природный пожар
Украинские спасатели продолжают работать на месте пожара в Луганской области, где наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины, сообщила в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:33
владимир зеленский
луганская область
украина
в мире
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РИА Новости
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владимир зеленский, луганская область, украина, в мире

В Луганской области продолжают тушить природный пожар

09:33 12.07.2020
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© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины
© Фото : ДСНС України
Пожарная служба Украины. Архивное фото
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Украинские спасатели продолжают работать на месте пожара в Луганской области, где наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны.
Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов, жителей двух поселков начали эвакуировать. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. По данным госслужбы по ЧС, в результате пожара погибли пять человек и 34 человека были госпитализированы. Спасатели в четверг локализовали пожар.
"По состоянию на 07.00 (время совпадает с мск.) 12 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины. Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что на месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа спасателей.
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