В Луганской области продолжают тушить природный пожар

"По состоянию на 07.00 (время совпадает с мск.) 12 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины. Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники", - говорится в сообщении на сайте ведомства.