Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574228842.html
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек
Число вылечившихся от коронавируса нового типа в мире превысило 7 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
университет джонса хопкинса
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:0:3082:1735_1400x0_80_0_0_d90514f7d23b0158561bcab164453ddf.jpg
https://ria.ru/20200711/1574219808.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:0:3082:1735_1400x0_80_0_0_d90514f7d23b0158561bcab164453ddf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9cb40d1535be43560bf690229ce16c75.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_271:0:2319:2048_1400x0_80_0_0_7e5081003739575f5a98a87f183ca3f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье, университет джонса хопкинса, общество

Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек

09:25 12.07.2020 (обновлено: 09:32 12.07.2020)
1412
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента
Врачи у постели пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи у постели пациента. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число вылечившихся от коронавируса нового типа в мире превысило 7 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 9.21 мск, число выздоровевших от COVID-19 в мире достигло 7 005 452. Число летальных случаев составляет 565 178, всего заразились 12 720 028 человек.
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
11 июля, 19:06Распространение нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,3 миллиона
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
130100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеУниверситет Джонса ХопкинсаОбщество
Рекомендуем
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Якутии проверяют психоневрологический интернат из-за COVID-19
Пассажиры на платформе вокзала
Эксперт Минздрава рассказал о приросте случаев COVID-19 в ряде регионов
Лобзик, килОметр, «аффтар жжот!» Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Лобзик, килОметр, "аффтар жжот!" Зачем мы намеренно искажаем свою речь?
Спасатели Ямалспас запускают беспилотник
Патруль на страже леса: на Ямале беспилотники с воздуха ищут пожары
Корова на территории фермы
На Сахалине решат проблему бродячих собак и коров
Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан
Индийская актриса Айшвария Рай и ее дочь заразились коронавирусом
Певец Стас Михайлов
Стас Михайлов промок под дождем ради рукопожатия Лукашенко
Дезинфекция рук
Кому принес выгоду коронавирус: дезинфекция стала "новой нефтью"
Кадр из фильма Бэтмен. 1966 год
Никто не знал, а я Бэтмен: за что ругали исполнителей роли Темного рыцаря
Амазонка
Загадка амазонок. Древние воины-мужчины на самом деле оказались женщинами
Президент США Дональд Трамп
Эта страна катится в пропасть. Президент "отмазал" друга от тюрьмы
Полуостров Таймыр
Из-за разгерметизации трубы на Таймыре разлилось более 44 тонн топлива
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Женщина c флагами Китая и Великобритании фотографирует поезд с товарами из КНР в Лондоне
Пробки на терминалах, наивные европейцы и коварные китайцы
Пробежка на берегу моря
Шесть упражнений! Как быстро восстановить форму летом – наслаждайтесь!
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
08:41В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
08:38Росавиация создала после падения Ан-2 в Нижегородской области
08:35Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
08:34На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:32В горах Крыма спасли группу туристов
08:23В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
08:22В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
08:22В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
08:20В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
08:20Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
08:18Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
08:15В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
08:15В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
08:11Число жертв наводнений в Японии достигло 72
08:08В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
08:06В Республике Алтай число зараженных коронавирусом превысило 1,1 тысячи
08:04В Москве в понедельник ожидается кратковременный дождь и гроза
08:01В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
07:56Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило шесть тысяч человек
Лента новостейМолния