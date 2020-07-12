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Распространение нового коронавируса
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На Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 678, до 53 521, умерли еще 11 человек, сообщила в воскресенье система мониторинга... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T10:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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353
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коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

На Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом

09:17 12.07.2020 (обновлено: 10:16 12.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 678, до 53 521, умерли еще 11 человек, сообщила в воскресенье система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По состоянию на 12 июля, в стране выявлены 53 521 случай COVID-19, из них 678 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 383 человека, из них 11 за последние сутки. Всего выздоровели 26 118 человек, в том числе 457 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
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"За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 26 детей и 96 медработников. Всего за время пандемии на Украине коронавирус выявили у 3828 детей и 7357 медработников", - сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Львовской (121) и Ровенской (78) областях, а также в Киеве (67).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
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