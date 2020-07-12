На Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова

КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 678, до 53 521, умерли еще 11 человек, сообщила в воскресенье система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По состоянию на 12 июля, в стране выявлены 53 521 случай COVID-19, из них 678 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 383 человека, из них 11 за последние сутки. Всего выздоровели 26 118 человек, в том числе 457 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

"За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 26 детей и 96 медработников. Всего за время пандемии на Украине коронавирус выявили у 3828 детей и 7357 медработников", - сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Львовской (121) и Ровенской (78) областях, а также в Киеве (67).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.