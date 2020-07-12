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В Москве еще 465 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 465 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего вылечились более 164,5 тысячи человек, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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А вчера на утро добавилось 678 заболевших. Вот и считаем.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве еще 465 пациентов вылечились от COVID-19

09:13 12.07.2020 (обновлено: 09:16 12.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Еще 465 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего вылечились более 164,5 тысячи человек, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 465 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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А вчера на утро добавилось 678 заболевших. Вот и считаем.
12 июля, 10:06
Naum Vygodsky
680000
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