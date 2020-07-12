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На Украине сто населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Сто населенных пунктов во Львовской, Ровненской и Закарпатской областях Украины остались обесточенными в результате осложнения погодных условий, сообщила в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:08
закарпатская область
львовская область
ровненская область
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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закарпатская область, львовская область, ровненская область, украина, в мире

На Украине сто населенных пунктов остались без света из-за непогоды

09:08 12.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Линии электропередач . Архивное фото
КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Сто населенных пунктов во Львовской, Ровненской и Закарпатской областях Украины остались обесточенными в результате осложнения погодных условий, сообщила в воскресенье Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск.) 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) и в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 54, Ровненская - 29 и Закарпатская – 17", - говорится в сообщении пресс-службы на  сайте ведомства.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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