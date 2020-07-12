На Украине сто населенных пунктов остались без света из-за непогоды

"По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск.) 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) и в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 54, Ровненская - 29 и Закарпатская – 17", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.