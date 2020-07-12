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На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье в китайской северо-восточной провинции Хэбэй, сообщает сейсмологический центр страны. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:08
хэбэй
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РИА Новости
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хэбэй, земля - риа наука, китай, в мире

На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1

09:08 12.07.2020
1231
© Fotolia / PawinКитай
Китай
© Fotolia / Pawin
Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье в китайской северо-восточной провинции Хэбэй, сообщает сейсмологический центр страны.
Землетрясение было зарегистрировано в воскресенье в 06.38 по местному времени (01.38 мск) в районе Гуе города Таншань. Через некоторое время там же были зафиксированы два афтершока магнитудой 2,2 в 07.02 по местному времени и 2,0 в 07.26.
Эпицентр залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. При этом сейсмологи сообщают, что в последний раз землетрясение магнитудой более 5,0 было зафиксировано на территории провинции в июле 2006 года.
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ХэбэйЗемля - РИА НаукаКитайВ мире
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