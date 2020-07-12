На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение было зарегистрировано в воскресенье в 06.38 по местному времени (01.38 мск) в районе Гуе города Таншань. Через некоторое время там же были зафиксированы два афтершока магнитудой 2,2 в 07.02 по местному времени и 2,0 в 07.26.