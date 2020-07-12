https://ria.ru/20200712/1574228537.html
На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье в китайской северо-восточной провинции Хэбэй, сообщает сейсмологический центр страны. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:08
2020-07-12T09:08
хэбэй
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хэбэй, земля - риа наука, китай, в мире