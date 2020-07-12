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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один случай коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровел 81 человек, скончались пятеро, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:05
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область

В Новосибирской области выявили 121 новый случай заражения коронавирусом

09:05 12.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Сто двадцать один случай коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровел 81 человек, скончались пятеро, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 12 июля, в регионе зарегистрировано 7274 случая COVID-19 (+121 за последние сутки), в том числе 428 детей. 5164 человека выписаны с выздоровлением (+81 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе скончались уже 142 человека с COVID.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 пациента", - сообщает штаб.
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В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2103. В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано 247388 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 790 жителей региона, более 28 тысяч человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская область
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