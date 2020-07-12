В Новосибирской области выявили 121 новый случай заражения коронавирусом

Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве

НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Сто двадцать один случай коронавируса выявили за последние сутки в Сто двадцать один случай коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области , выздоровел 81 человек, скончались пятеро, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на утро 12 июля, в регионе зарегистрировано 7274 случая COVID-19 (+121 за последние сутки), в том числе 428 детей. 5164 человека выписаны с выздоровлением (+81 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе скончались уже 142 человека с COVID.

"В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 пациента", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2103. В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 247388 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 790 жителей региона, более 28 тысяч человек сняты с наблюдения.