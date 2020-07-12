https://ria.ru/20200712/1574228431.html
В Новосибирской области выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один случай коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровел 81 человек, скончались пятеро, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:05
2020-07-12T09:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирск
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_51cfbf9c17ed8f322bc41a1f43230999.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_52f0d5d9a4d28a66e3df9ededa5241dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область
НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости.
Сто двадцать один случай коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области
, выздоровел 81 человек, скончались пятеро, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 12 июля, в регионе зарегистрировано 7274 случая COVID-19 (+121 за последние сутки), в том числе 428 детей. 5164 человека выписаны с выздоровлением (+81 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе скончались уже 142 человека с COVID.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
– 2103. В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано 247388 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 790 жителей региона, более 28 тысяч человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.