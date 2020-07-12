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ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
Первые итоги единого госэкзамена (ЕГЭ) обнадеживают с точки зрения качества перестроенного образовательного процесса в столичных школах во время пандемии,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:37
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
сергей собянин, москва, общество

ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин

08:37 12.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первые итоги единого госэкзамена (ЕГЭ) обнадеживают с точки зрения качества перестроенного образовательного процесса в столичных школах во время пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
"Москва оправилась, не могу сказать, что безболезненно, потому что можете себе представить: вся огромная образовательная машина, миллион учащихся, огромное количество педагогов, учителей. Мы не прекратили образовательный процесс, сказали, что он переводится в дистанционную работу. Представляете, как это сложно, при том, что Москва - один из самых продвинутых городов в этом отношении", - рассказал мэр в интервью телеканалу "Россия 1".
Сдача ЕГЭ
10 июля, 14:56
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике
"С точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, как прошли этот год пандемии, пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают", - отметил Собянин.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
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07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
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