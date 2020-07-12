ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин

В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике

В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике

"С точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, как прошли этот год пандемии, пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают", - отметил Собянин.