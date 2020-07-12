ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первые итоги единого госэкзамена (ЕГЭ) обнадеживают с точки зрения качества перестроенного образовательного процесса в столичных школах во время пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
"Москва оправилась, не могу сказать, что безболезненно, потому что можете себе представить: вся огромная образовательная машина, миллион учащихся, огромное количество педагогов, учителей. Мы не прекратили образовательный процесс, сказали, что он переводится в дистанционную работу. Представляете, как это сложно, при том, что Москва - один из самых продвинутых городов в этом отношении", - рассказал мэр в интервью телеканалу "Россия 1".
"С точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, как прошли этот год пандемии, пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают", - отметил Собянин.