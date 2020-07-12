Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре

Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Адвокат Адвокат Эльман Пашаев , представляющий интересы актера Михаила Ефремова , рассказал, как относится к обвинениям в пиаре на резонансном деле.

Юрист отметил, что не считает нужным "светиться" и использовать ситуацию в своих личных целях, поскольку имеет достаточное количество дел и клиентов.

"Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение", — написал он в Instagram.

Михаил Ефремов вечером 8 июня на своем автомобиле пересек двойную сплошную в центре Москвы , выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, а в крови были найдены следы наркотиков.

Ефремова поместили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.