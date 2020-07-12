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Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал, как относится к обвинениям в пиаре на резонансном деле. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:32
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре

08:29 12.07.2020 (обновлено: 08:32 12.07.2020)
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© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал, как относится к обвинениям в пиаре на резонансном деле.
Юрист отметил, что не считает нужным "светиться" и использовать ситуацию в своих личных целях, поскольку имеет достаточное количество дел и клиентов.

"Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение", — написал он в Instagram.

Михаил Ефремов вечером 8 июня на своем автомобиле пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
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Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, а в крови были найдены следы наркотиков.
Ефремова поместили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале июля стало известно о завершении предварительного расследования дела. Пашаев отметил, что актер не считает себя виновником аварии, Кроме того, он пообещал "сенсацию на суде" и намекал, что Ефремов был в машине не один.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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