Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал, как относится к обвинениям в пиаре на резонансном деле.
Юрист отметил, что не считает нужным "светиться" и использовать ситуацию в своих личных целях, поскольку имеет достаточное количество дел и клиентов.
"Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение", — написал он в Instagram.
Михаил Ефремов вечером 8 июня на своем автомобиле пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Вчера, 19:44Адвокат Ефремова обратился к дочери актера
Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, а в крови были найдены следы наркотиков.
Ефремова поместили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале июля стало известно о завершении предварительного расследования дела. Пашаев отметил, что актер не считает себя виновником аварии, Кроме того, он пообещал "сенсацию на суде" и намекал, что Ефремов был в машине не один.